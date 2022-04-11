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ЗСУ відбили атаку під Золотим. Окупанти обстріляли кожне місто Луганської області, - глава ОВА

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Золотий, Понеділок 11 квітня 2022 07:42
ЗСУ відбили атаку під Золотим. Окупанти обстріляли кожне місто Луганської області, - глава ОВА Фото: розбита військова техніка російських окупантів (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Володимир Костирін

Українські військові відбили атаку російських окупантів під Золотим в Луганській області, в якій практично кожне місто зазнало ворожих обстрілів. Так, після нинішнього невдалого штурму, противник відійшов і почав завдавати ударів по житлових будинках.

Про це 11 квітня повідомляє РБК-Україна, посилаючись на голову Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

"В нашій області не зашилось уцілілих об'єктів критичної та будь-якої іншої інфраструктури. Чи знають про це росіяни? Так, в них є інформатори, які наводять вогонь на магазини з людьми та склади із харчами. Тому кожний обстріл житлового фонду - це цілеспрямований теракт. "Русский мир", який залишає без житла. Росіяни штурмували район Золотого - відійшли і почали палити по домівках", - пише чиновник в Telegram.

Глава ОВА зазначив, що отримали пошкодження багатоповерхівки та приватні будинки в Лисичанську, Сєвєродонецьку, Золотому та Кремінній.

Крім того, на Кременщині в результаті ворожих обстрілів загорілися кілька гектарів сухої трави.

Також через атаки рашистів у Сєвєродонецьку були зруйновані приватна клініка і школа, а в Золотому - спортивний об'єкт.

Що стосується бойових дій в Луганській і Донецькій областях, то на фронті українські військові відбили 4 атаки російських військ, поінформував Гайдай. В результаті у ворога були знищені 5 танків, 8 одиниць броньованої техніки, 6 військових автомобілів і 8 артилерійських систем.

Крім того, підрозділи ППО ЗСУ збили ворожих 3 вертольоти та 2 безпілотники.

Раніше повідомлялося, що 10 квітня війська РФ обстріляли в Сєвєродонецьку школу і дві житлові багатоповерхівки, в результаті сталися пожежі.

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