ЗСУ знищили розвідгрупу і відбили наступ ворога в низці напрямків, - Генштаб

ЗСУ виявили і знешкодили російську розвідувальну групу, яка намагалася вести розвідку в районі Потьомкиного на Південнобузькому напрямку. Також українські військові відбили наступи на декількох напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках йде нарощування сил і засобів радіоелектронної розвідки.

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати окремі підрозділи Західного військового округу в прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони України. Зі ствольної артилерії обстріляв район села Товстодубове Сумської області.

На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії об'єктів цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Світличне, Перемога, Протопопівка, Дементіївка, Петрівка, Черкаські Тишки, Одноробівка, Замулівка та Циркуни. Залучив авіацію для удару біля Гусарівки.

Штурмовими діями намагався просунутися в напрямку Дементіївки, успіху не мав, відійшов.

На Слов'янському напрямку противник залучив ствольну артилерію та РСЗВ для обстрілів районів долини, Дубровного та Краснопілля. Провів повітряну розвідку поблизу Нової Дмитрівки. З метою порушення системи навігаційного забезпечення Сил оборони розгорнув комплекс радіоелектронної боротьби.

На Краматорському напрямку ворожі артилерійські обстріли зазнали території біля Сидорового, Верхньокам'янського, Роздолівки та Калеників. Для уточнення становища наших військ ворог вів повітряну розвідку БПЛА.

Сили оборони відбили спробу наступу ворога в напрямку Григорівки.

На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли наших військ з наявного озброєння в районах населених пунктів Бахмутське, Весела Долина, Зайцеве та Кодема. Ударів ворожої авіації зазнали райони Зайцевого і Соледара.

Окремі підрозділи противника зробили спробу поліпшення тактичного положення в напрямках населених пунктів Соледар, Зайцеве і Майорськ. Удачі не мали, відійшли.

На Авдіївському напрямку ворог вогнем танків, ствольної та реактивної артилерії намагався зруйнувати важливі об'єкти цивільної та військової інфраструктури, завдати шкоди нашим підрозділам поблизу Водяного, Первомайського, Красногорівки, залізного та Новобахмутівки. Ударів авіації зазнали райони Мар'їнки та Валентинівки.

Наступальними діями окупанти намагалися просунутися в напрямку Невельського, отримали відсіч і відкотилися назад. Для коригування вогню артилерії ворог вів повітряну розвідку БПЛА.

На Новопавлівському напрямку підрозділи противника наявними засобами вогневого ураження продовжували обстріли районів населених пунктів Вугледар, Новомихайлівка та Велика Новосілка. Ворог залучив авіацію для ударів неподалік від Володимирівки.

Вів наступальний бій у напрямку населеного пункту Пречистівка, успіху не мав, відійшов.

На Запорізькому напрямку зафіксовано вогневе ураження територій біля Новополя, Гуляйпільського, Чарівного та Шевченка. Удари авіації отримали райони Новопіль, Гуляйпільського, Новоданилівки та Ольгівського.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворог зосереджується на недопущенні просування українських військ. Обстрілював з танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Нікополь, Олександрівка, Степова Долина, Кобзарці, Тернівка, Тополине, Андріївка та Лозове. Завдав авіаударів поблизу Великого Артакового, Первомайського та Ольгиного.

Силами розвідувальної групи окупанти намагалися вести розвідку в районі Потьомкиного, ворог виявлений і знешкоджений.

Нагадаємо, 25 серпня українські військові ліквідували ще 400 окупантів. Всього у РФ з початку повномасштабної війни вже втратила близько 46 250 своїх військовослужбовців.

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