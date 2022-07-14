ЗСУ знищили пункт управління російської дивізії ВДВ. Загинули командири, - журналіст

Збройні Сили України завдали удару по пункту управління 106-ї російської повітряно-десантної дивізії. Знищено командний склад.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Романа Цимбалюка в Facebook.
Унаслідок удару вбито і поранено понад 28 російських військових, у тому числі:
Раніше Цимбалюк повідомив, що українські військові знищили пункт управління 20-ї армії Росії. В результаті артилерійського удару загинули понад 40 осіб.
За даними журналісти в результаті ударів ВСУ з систем HIMARS по командному пункту росіян під Херсоном загинули два полковники і підполковники.