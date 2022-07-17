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ЗСУ знищили позицію росіян на півдні разом з технікою та особовим складом

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Україна, Неділя 17 липня 2022 14:23
ЗСУ знищили позицію росіян на півдні разом з технікою та особовим складом Фото: ЗСУ знищили позицію росіян на півдні разом з технікою та особовим складом (facebook.com/28brigade)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові знищили позицію окупантів разом з живою силою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу у Facebook.

"Арта 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу відпрацьовує по свіжовикопаним позиціям ворога", - йдеться в повідомленні.

Так, ЗСУ вдалося знищити розрахунки ПТУР, ДШК та особовий склад окупантів.

Як повідомлялося, бійці харківського підрозділу Kraken знищують окупантів на сході. Так, військові здійснили вогневий наліт на тимчасово окуповану Білогорівку Луганської області, вбивши 60 окупантів та знищивши 5 одиниць техніки.

Також ЗСУ показали, як український "Піон" впорався зі своїм російським "близнюком".

Зазначимо, минулої доби Збройним силам України вдалося ліквідувати 160 російських окупантів. При цьому від початку повномасштабного вторгнення війська РФ втратили 38 300 військовослужбовців.

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