HIMARS у справі. Названо число військових баз РФ, знищених за останні два тижні
Збройні сили України з кінця червня знищили 14 військових баз і складів озброєнь в тилу російських військ. Йдеться про удари в 5-75 км від фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналіз BBC News Україна.
Серед таких випадків видання називає:
- удари по інфраструктурі Збройних сил РФ у Новій Каховці (Херсонська область) та складу боєприпасів у Перевальську (Луганська область), 28 червня;
- удар по складу боєприпасів у Попасній (Луганська область), 2 липня;
- удари по двох військових базах у Мелітополі (Запорізька область), 3 липня;
- вибух бази в Сніжному (Донецька область), 4 липня;
- вибух бази в "Камаз-центрі" в Донецьку і складу в Кадіївці (Луганська область), 5 липня;
- вибухи баз і складу у Великому Бурлуці (Харківська область), Макіївці (Донецька область) і Херсоні, 6 липня;
- удар по нафтобазі в Донецьку, 7 липня;
- вибухи складів у Шахтарську (Донецька область) і Новій Каховці (Херсонська область), 8 липня.
Відзначається, що інформація і відео були зібрані з відкритих джерел, серед яких були ролики очевидців, повідомлення військових кореспондентів, блогерів і місцевих чиновників. При цьому деякі випадки вибухів підтвердило управління стратегічних комунікацій Збройних сил України.
Варто зазначити, що Генштаб ЗСУ та Міноборони РФ офіційно ці випадки не коментували.
Як відомо, після того, як українські військові отримали в розпорядження американські РСЗВ HIMARS, вибухи і пожежі на російських військових складах почастішали. Ці мобільні ракетні установки можуть вражати ціль на відстані близько 70-80 км.
Зокрема, раніше в Одеській ОВА заявили, що українські військові знищили 6 складів боєприпасів окупантів на Донбасі, а також військову базу в Херсоні.
Також повідомлялося про знищення пункту управління Росгвардії під Херсоном.
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