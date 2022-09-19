ЗСУ знищили черговий російський штурмовик Су-25

Вранці 19 вересня українські війська на Херсонщині знищили ще один російський штурмовик Су-25.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Повітряних сил у Facebook.
"19 вересня близько 8 години ранку зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил Збройних сил України знищено штурмовик Су-25 російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.
Довідка. Штурмовик Су-25 – це радянський дозвуковий військовий літак, призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою. На кінець 2021 року у російській армії налічувалося близько 192 таких штурмовиків.
Нагадаємо, минулої доби Збройні сили України ліквідували ще 170 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 54 650 військових.
Як повідомлялося, протягом вчорашнього дня ЗСУ на півдні завдали 11 авіаційних ударів по ворогові та виконали 200 вогневих завдань.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.