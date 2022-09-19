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ЗСУ знищили черговий російський штурмовик Су-25

Фото: ЗСУ знищили черговий російський штурмовик Су-25 (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 19 вересня українські війська на Херсонщині знищили ще один російський штурмовик Су-25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Повітряних сил у Facebook.

"19 вересня близько 8 години ранку зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил Збройних сил України знищено штурмовик Су-25 російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

Довідка. Штурмовик Су-25 – це радянський дозвуковий військовий літак, призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою. На кінець 2021 року у російській армії налічувалося близько 192 таких штурмовиків.

Нагадаємо, минулої доби Збройні сили України ліквідували ще 170 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 54 650 військових.

Як повідомлялося, протягом вчорашнього дня ЗСУ на півдні завдали 11 авіаційних ударів по ворогові та виконали 200 вогневих завдань.

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