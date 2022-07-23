У Лисичанську ліквідували 50 російських окупантів, - ОВА

У тимчасово окупованому Лисичанську Луганської області було знищено штаб російського полку і ліквідовано 50 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Хлопок в окупованому Лисичанську. Масовий "інфаркт" у півсотні орків", - зазначив Гайдай. За його словами, у момент удару у будівлі суду окупанти проводили нараду. Таким чином вдалося знищити штаб шостого полку другого армійського корпусу РФ.