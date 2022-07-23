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У Лисичанську ліквідували 50 російських окупантів, - ОВА

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Лисичанськ, Субота 23 липня 2022 13:37
У Лисичанську ліквідували 50 російських окупантів, - ОВА Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (t me luhanskaVTSA)
Автор: Наталія Юрченко

У тимчасово окупованому Лисичанську Луганської області було знищено штаб російського полку і ліквідовано 50 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Хлопок в окупованому Лисичанську. Масовий "інфаркт" у півсотні орків", - зазначив Гайдай.

За його словами, у момент удару у будівлі суду окупанти проводили нараду. Таким чином вдалося знищити штаб шостого полку другого армійського корпусу РФ.

Нагадаємо, що Лисичанськ знаходиться під контролем окупантів, проте ворог не зміг захопити всю Луганську область. Минулої доби ЗСУ відбили два наступи росіян.

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