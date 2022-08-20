ЗСУ знищили рідкісну РЛС окупантів "Зоопарк-1" (відео)
У Запорізькій області Збройні сили України знищили рідкісний радіолокаційний комплекс окупантів "Зоопарк-1".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ГУР Міноборони України.
"19 серпня в Запорізькій області українські захисники знищили рідкісний зразок рашистського "аналоговнета" - радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби "Зоопарк-1" і чотири одиниці автомобільної та броньованої техніки", - йдеться в повідомленні.
Там відзначили, що точне попадання за певними координатами повністю вивело з ладу техніку, яка дозволяє коригувати вогонь ворожої артилерії.
Що потрібно знати про РЛС "Зоопарк-1"?
Російський радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби. "Зоопарк-1" призначений для розвідки позицій вогневих засобів противника (РСЗВ, артилерійських і мінометних позицій, пускових установок тактичних ракет і комплексів ППО та ін.), розрахунку траєкторій снарядів і ракет, коригування вогню дружніх вогневих засобів, стеження за повітряним простором і контролю над безпілотними літальними апаратами.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спецпризначенці Головного управління розвідки (ГУР) Kraken знищили ворожий танк з екіпажем під час бойового завдання.
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