ЗСУ знищили рідкісну РЛС окупантів "Зоопарк-1" (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на T elegram ГУР Міноборони України.

"19 серпня в Запорізькій області українські захисники знищили рідкісний зразок рашистського "аналоговнета" - радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби "Зоопарк-1" і чотири одиниці автомобільної та броньованої техніки", - йдеться в повідомленні.

Там відзначили, що точне попадання за певними координатами повністю вивело з ладу техніку, яка дозволяє коригувати вогонь ворожої артилерії.

Що потрібно знати про РЛС "Зоопарк-1"?

Російський радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби. "Зоопарк-1" призначений для розвідки позицій вогневих засобів противника (РСЗВ, артилерійських і мінометних позицій, пускових установок тактичних ракет і комплексів ППО та ін.), розрахунку траєкторій снарядів і ракет, коригування вогню дружніх вогневих засобів, стеження за повітряним простором і контролю над безпілотними літальними апаратами.