У Херсонській області ВСУ знищили артилерійську батарею окупантів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, опубліковане СтратКом ЗСУ .

На кадрах видно кілька місць з вогнем, а клуби диму настільки потужні, що за ними не надто видно місцевість.

"Херсонська область, знищення російської артилерійської батареї", - йдеться в підпису до кадрів.

Як повідомлялося, раніше українські військові вдарили по військовій базі окупантів на території Херсонської області.

Нагадаємо, українські бійці використали Himars проти російських військових у Новій Каховці. Більше сотні окупантів загинули внаслідок удару.

Крім того, за минулу добу Росія втратила в Україні ще 100 своїх військових вбитими та один гелікоптер. Всього українські бійці знищили близько 37 300 окупантів.

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