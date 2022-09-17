ЗСУ знищили 180 росіян ударом по будівлі в окупованому Херсоні

Українським військовим вдалося підтвердити знищення 180 росіян в Херсоні. Удар був завданий тиждень тому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.
"Удар було завдано 10 вересня по будівлі ТОВ “Алкосервіс”, де розміщувався особовий склад та військова техніка противника", - йдеться у заяві.
Військові заявили, що таким чином вдалося знищити понад 180 російських окупантів у Херсоні. За їх словами, підрозділи Росгвардії та ФСБ п’ять днів розбирали завали та діставали тіла загиблих, намагаючись приховати втрати.
Нагадаємо, що в окупованому Херсоні прогриміли вибухи 10 вересня.
Пізніше, місцеві повідомляли, що у Херсоні знищено військкомат, де розміщувалися російські солдати.
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