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ЗСУ завдали удару по штабу окупантів у Новій Каховці

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Нова Каховка, Неділя 28 серпня 2022 14:50
ЗСУ завдали удару по штабу окупантів у Новій Каховці Фото: ЗСУ завдали удару по штабу окупантів у Новій Каховці (24tv ua)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 28 серпня, Збройні сили України завдали удару по заводу "Сокіл" у тимчасово окупованій Новій Каховці. Там знаходиться штаб російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення депутата Херсонської обласної ради Сергія Хланя в Facebook.

"Хоча пропагандисти пишуть, що їх ППО було чітко чутно - в Новій Каховці рашисти отримали черговий хлопок від ЗСУ. Наші вдарили по штабу, який орки облаштували на заводі "Сокіл", - написав він.

Місцеві жителі стверджують, що на заводі була військова база росіян і що в цю базу потрапило п'ять ракет.

Нагадаємо, раніше ЗСУ завдали ударів по Дар'ївському мосту через річку Інгулець у Херсонській області.

Крім того, ЗСУ готові до того, що росіяни спробують "замінити" зруйновані мости в Херсонській області і тримають ситуацію під вогневим контролем.

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Збройні сили України Новая Каховка Війна Росії проти України
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