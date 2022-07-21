RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ вдарили по окупантам в Енергодарі, знищили багато сил і засобів, - Арестович

Фото: радник глави офісу президента Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

ЗСУ завдали точного удару по скупченню живої сили і техніки окупантів. В результаті обстрілу повідомляється про великі втрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови ОП Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін Live".

"В Енергодарі було скупчення сил і засобів противника. І туди якось так вдало прилетіло. Кажуть, багато знищено сил і техніки. Тому не стріляйте по Нікополю, це погана справа, буде горе", - заявив Арестович.

Раніше повідомлялося, що на території Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в результаті невідомого інциденту поранено кількох окупантів, є загиблі.

Також ми писали, що в окупованому Енергодарі Запорізької області за атомними блоками в районі бази російських окупантів прогримів вибух. З місця вибуху піднімався чорний дим.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій АрестовичВторгнення Росії до УкраїниЭнергодар