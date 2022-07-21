ЗСУ вдарили по окупантам в Енергодарі, знищили багато сил і засобів, - Арестович

ЗСУ завдали точного удару по скупченню живої сили і техніки окупантів. В результаті обстрілу повідомляється про великі втрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови ОП Олексія Арестовича в ефірі " Фейгін Live ".

"В Енергодарі було скупчення сил і засобів противника. І туди якось так вдало прилетіло. Кажуть, багато знищено сил і техніки. Тому не стріляйте по Нікополю, це погана справа, буде горе", - заявив Арестович.

Раніше повідомлялося, що на території Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в результаті невідомого інциденту поранено кількох окупантів, є загиблі.

Також ми писали, що в окупованому Енергодарі Запорізької області за атомними блоками в районі бази російських окупантів прогримів вибух. З місця вибуху піднімався чорний дим.

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