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ЗСУ вдарили по окупантам в Енергодарі, знищили багато сил і засобів, - Арестович

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Київ, Четвер 21 липня 2022 00:15
ЗСУ вдарили по окупантам в Енергодарі, знищили багато сил і засобів, - Арестович Фото: радник глави офісу президента Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

ЗСУ завдали точного удару по скупченню живої сили і техніки окупантів. В результаті обстрілу повідомляється про великі втрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови ОП Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін Live".

"В Енергодарі було скупчення сил і засобів противника. І туди якось так вдало прилетіло. Кажуть, багато знищено сил і техніки. Тому не стріляйте по Нікополю, це погана справа, буде горе", - заявив Арестович.

Раніше повідомлялося, що на території Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в результаті невідомого інциденту поранено кількох окупантів, є загиблі.

Також ми писали, що в окупованому Енергодарі Запорізької області за атомними блоками в районі бази російських окупантів прогримів вибух. З місця вибуху піднімався чорний дим.

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Олексій Арестович Вторгнення Росії до України Энергодар
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