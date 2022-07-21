ВСУ ударили по оккупантам в Энергодаре, уничтожили много сил и средств, - Арестович

ВСУ нанесли точный удар по скоплению живой силы и техники оккупантов. В результате обстрела сообщается о больших потерях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы ОП Алексея Арестовича в эфире " Фейгин Live ".

"В Энергодаре было скопление сил и средств противника. И туда как-то так удачно прилетело. Говорят, много уничтожено сил и техники. Поэтому не стреляйте по Никополю, это дурное дело, будет горе", - заявил Арестович.

Ранее сообщалось, что на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в результате неизвестного инцидента ранены несколько оккупантов, есть погибшие.

Также мы писали, что в оккупированном Энергодаре Запорожской области за атомными блоками в районе базы российских оккупантов прогремел взрыв. С места взрыва поднимался черный дым.

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