Росіяни готують наступ на Запоріжжя, - Арестович
Російські окупанти готуються наступати в напрямку Запоріжжя на тлі провальних спроб просунутися в районі Гуляйполя.
Про це сказав радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "24 каналу".
"Окупанти намагалися наступати на гуляйполівському напрямку, але успіху не мають. Стоять у Василівці, де, до речі, теж по них потужно вдарили, і намагаються наступати на Запоріжжя", – сказав Арестович.
Проте представник Офісу президента має певні сумніви з приводу того, чи буде Росія все ж наступати на Запоріжжя.
"Вони готуються, але подивимось, чи буде це", - резюмував він.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Запоріжжі розбирають захисні споруди, які зводилися після вторгнення росіян.
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