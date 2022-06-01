Росіяни готують наступ на Запоріжжя, - Арестович

Російські окупанти готуються наступати в напрямку Запоріжжя на тлі провальних спроб просунутися в районі Гуляйполя.

Про це сказав радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "24 каналу" .

"Окупанти намагалися наступати на гуляйполівському напрямку, але успіху не мають. Стоять у Василівці, де, до речі, теж по них потужно вдарили, і намагаються наступати на Запоріжжя", – сказав Арестович.

Проте представник Офісу президента має певні сумніви з приводу того, чи буде Росія все ж наступати на Запоріжжя.

"Вони готуються, але подивимось, чи буде це", - резюмував він.