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Росіяни готують наступ на Запоріжжя, - Арестович

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Запоріжжя, Середа 01 червня 2022 19:32
Росіяни готують наступ на Запоріжжя, - Арестович Фото: Олексій Арестович, радник керівника ОП (facebook.com/assistantschool)
Автор: Дмитро Левицький

Російські окупанти готуються наступати в напрямку Запоріжжя на тлі провальних спроб просунутися в районі Гуляйполя.

Про це сказав радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "24 каналу".

"Окупанти намагалися наступати на гуляйполівському напрямку, але успіху не мають. Стоять у Василівці, де, до речі, теж по них потужно вдарили, і намагаються наступати на Запоріжжя", – сказав Арестович.

Проте представник Офісу президента має певні сумніви з приводу того, чи буде Росія все ж наступати на Запоріжжя.

"Вони готуються, але подивимось, чи буде це", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Запоріжжі розбирають захисні споруди, які зводилися після вторгнення росіян.

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Олексій Арестович Запоріжжя Війна Росії проти України
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