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ЗСУ тримають під вогневим контролем спроби росіян "замінити" мости в Херсонській області

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Україна, Четвер 25 серпня 2022 22:32
ЗСУ тримають під вогневим контролем спроби росіян "замінити" мости в Херсонській області Ілюстративне фото: ЗСУ тримають під вогневим контролем спроби росіян "замінити" мости в Херсонській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові готові до того, що росіяни спробують "замінити" зруйновані мости в Херсонській області і тримають ситуацію під вогневим контролем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

За її словами, російські окупанти в Херсонській області намагаються налаштувати нові транспортні артерії. Вони підтягують баржі, понтони, намагаються встановити там поромні переправи.

"Але вогневий контроль, під яким ми тримаємо цю місцевість, поширюється і на ці об'єкти. Тому після того, як вони будуть налаштовані, вони обов'язково будуть пошкоджені, це однозначно", - заявила Гуменюк.

При цьому на питання про те, чи є приклади знищення понтонних переправ українськими військовими, вона відповіла, що "поки це сюрприз".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 24 серпня українські військові в черговий раз обстріляли міст через Каховську ГЕС у Херсонській області. Окупанти використовують його для переправлення техніки.

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