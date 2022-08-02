Окупанти підірвали свій потяг з боєприпасами на Херсонщині: що відомо

На залізничній станції "Каланчак" у Херсонській області окупанти підірвали власний потяг, який перевозив військову техніку та боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням портал ГУР Міноборони України .

Поїзд окупантів прибув на станцію 31 ипня. Наступного дня близько 8 ранку російські війська почали розвантаження ешелону. З метою маскування процесу та захисту від ударів HIMARS окупанти застосували потужні засоби задимлення.

"Приблизно об 11:20 в районі проведення робіт пролунав вибух. Точно визначити його природу не вдалося через щільну димову завісу. Втім, відразу після вибуху ешелон без попередження почав рух у напрямку Криму. Особовий склад противника в паніці розбігся", - розповіли в ГУР.

Ймовірно, вибух став наслідком необережного поводження з боєприпасами при розвантаженні або пожежі, яка виникла через невміле використання піротехнічних засобів в ході створення димової завіси.