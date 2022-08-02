Окупанти підірвали свій потяг з боєприпасами на Херсонщині: що відомо
На залізничній станції "Каланчак" у Херсонській області окупанти підірвали власний потяг, який перевозив військову техніку та боєприпаси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням портал ГУР Міноборони України.
Поїзд окупантів прибув на станцію 31 ипня. Наступного дня близько 8 ранку російські війська почали розвантаження ешелону. З метою маскування процесу та захисту від ударів HIMARS окупанти застосували потужні засоби задимлення.
"Приблизно об 11:20 в районі проведення робіт пролунав вибух. Точно визначити його природу не вдалося через щільну димову завісу. Втім, відразу після вибуху ешелон без попередження почав рух у напрямку Криму. Особовий склад противника в паніці розбігся", - розповіли в ГУР.
Ймовірно, вибух став наслідком необережного поводження з боєприпасами при розвантаженні або пожежі, яка виникла через невміле використання піротехнічних засобів в ході створення димової завіси.
Крім того, в ніч з 29 на 30 липня українські військові вдарили по російському залізничному ешелону, прибулому на станцію Брилівка. Він налічував понад 40 вагонів з живою силою, технікою та боєприпасами.
Раніше в ГУР розповіли, що перед ударами американських реактивних систем залпового вогню HIMARS українські військові консультуються з США.
Нагадаємо, вже найближчим часом загальна кількість систем HIMARS в Україні досягне 22 одиниць.
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