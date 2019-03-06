ЗСУ спрогнозували військову загрозу з трьох напрямків

За словами Муженка, РФ завершує формування на кордонах ударних з'єднань, які складуть основу сил вторгнення

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко спрогнозировал военную угрозу по трем из четырех географических направлений. Об этом заявил глава ВСУ на встрече с представителями военно-дипломатического корпуса, сообщает РБК-Украина.

По словам Муженко, Россия завершает формирование на границах Украины ударных соединений, которые составят основу сил вторжения.

"В современных геополитических реалиях мы прогнозируем военную угрозу по трем из четырех географических направлений: с севера, востока и юга. Российская сторона завершает формирование на границах Украины ударных соединений, которые вместе с частями спецназначения, по замыслу кремлевских стратегов, составят основу сил вторжения. Высокая мобильность, адаптивность и автономность наших войск, в сочетании с фактором ровной земли, является нашим стратегическим преимуществом над войсками оккупантов", - заявил он.

Он также добавил, что в Вооруженных силах Украины не исключают возможность проведения диверсий и саботажа вблизи передовой и даже в глубоком тылу накануне выборов 2019.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ увеличила количество военной техники вблизи границ с Украиной. По словам Муженко, речь идет не только о Луганской и Донецкой области. Наращивание техники наблюдается также на северо-восточном, восточном и южном рубежах Украины. Кроме того, Муженко сообщил, что РФ увеличила количество своих кораблей в акватории Азовского моря "практически в два раза".

Добавим, Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости увеличить присутствие военных кораблей НАТО в Черном море из-за российской агрессии.