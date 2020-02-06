У ЗСУ створили командування медичних сил

В Збройних Силах України (ЗСУ) створили командування медичних сил. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АрміяInform.

Зазначається, що першим командувачем медичних сил призначено генерал-майора медичної служби Ігоря Хоменка.

"Це мало відбутись у 2021 році. Але керівництво і оборонного відомства, і Генерального штабу ініціювало прискорення проведення реформ, зокрема і щодо створення єдиного керівництва", - сказав він.

Також створення нової структури передбачає об’єднання медичної служби під єдине керівництво командувача медичних сил, що підпорядковується головнокомандувачу ЗСУ.

Нагадаємо, Верховна рада прийняла за основу та в цілому законопроект №2466 "Про визнання таким, що втратив чинність, закону "Про стройовий статут Збройних сил України".

Як повідомляло РБК-Україна, у суботу, 30 листопада, було опубліковано закон №0906 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби)".

Документ був схвалений Верховною радою у другому читанні ще 17 жовтня 2019 року. Тоді за законопроект проголосували 278 народних депутатів.