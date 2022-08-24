ЗСУ збили ворожу ракету над Черкащиною, - ОВА
Під час повітряної тривоги українські сили протиповітряної оборони збили над Черкаською областю ворожу ракету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця в Telegram.
"Під час повітряної тривоги сили ППО збили над Черкащиною ворожу ракету. Не публікуйте фото або відео! Не піддавайте всіх повторним атакам по локаціях. І обов'язково убезпечуйтеся під час повітряних тривог", - написав він.
Нагадаємо, 24 серпня ближче до обіду на Черкащині мешканці чули звуки вибухів. Вони лунали під час повітряної тривоги.
Крім того, російські окупанти вдарили ракетами по місту Миргород Полтавської області. Відомо про мінімум чотири удари.
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