ЗСУ збили ворожу ракету над Черкащиною, - ОВА

Під час повітряної тривоги українські сили протиповітряної оборони збили над Черкаською областю ворожу ракету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця в Telegram.

"Під час повітряної тривоги сили ППО збили над Черкащиною ворожу ракету. Не публікуйте фото або відео! Не піддавайте всіх повторним атакам по локаціях. І обов'язково убезпечуйтеся під час повітряних тривог", - написав він.