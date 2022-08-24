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У Черкаській області пролунали вибухи

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Черкаська область, Середа 24 серпня 2022 11:31
У Черкаській області пролунали вибухи Фото: в Черкаській області пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Черкаській області сьогодні, 24 серпня жителі чули звуки вибухи. Вони лунали під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ, а також голову Черкаської ОВА Ігоря Табурця в Telegram.

"На Черкащині очевидці повідомляють про звуки вибухів. Інформація уточнюється", - пишуть ЗМІ.

Тим часом очільник області закликав залишатися в укриттях через загрозу ракетного удару.

Станом на 11:25 повітряну тривогу скасовано.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що російські окупанти сьогодні, 24 серпня, вдарили ракетами по місту Миргород Полтавської області. Відомо про щонайменше про чотири удари.

Також російські військові почали обстрілювати місто Дергачі та Малу Данилівку під Харковом. Окупанти завдають ударів з артилерії.

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Черкасская область Вибух Війна Росії проти України
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