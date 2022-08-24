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Окупанти вдарили ракетами по Полтавській області: що відомо

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Миргород, Середа 24 серпня 2022 11:13
Окупанти вдарили ракетами по Полтавській області: що відомо Фото: окупанти 24 серпня вдарили по Миргороду (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти сьогодні, 24 серпня, вдарили ракетами по місту Миргород Полтавської області. Відомо щонайменше про чотири удари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram.

"Чотири "прильоти" по інфраструктурі Миргорода. З’ясовуємо деталі. Залишаємося в укриттях", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що близько 10:13 в області була оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, зранку сьогодні окупанти обстріляли місто Новий Буг Миколаївської області. Внаслідок цього постраждали 9 осіб, серед них двоє дітей.

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Полтавская область Миргород ракетный удар Війна в Україні
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