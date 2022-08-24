Окупанти вдарили ракетами по Полтавській області: що відомо

Російські окупанти сьогодні, 24 серпня, вдарили ракетами по місту Миргород Полтавської області. Відомо щонайменше про чотири удари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram.

"Чотири "прильоти" по інфраструктурі Миргорода. З’ясовуємо деталі. Залишаємося в укриттях", - йдеться у повідомленні. Варто зазначити, що близько 10:13 в області була оголошена повітряна тривога.