Німеччина практично припиняє бізнес з Росією, - міністр фінансів

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив про "повну блокаду" російських банків і практично припинення бізнесу з Росією. Ця заява була зроблена перед зустріччю міністрів фінансів європейських країн у Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

"Вже є повна блокада російських банків, таким чином бізнес з Росією вже практично припинений", - сказав міністр. При цьому він зазначив, що окремі транзакції ще можливі.

На питання про додаткові фінансові санкції проти Росії, що виходять за рамки тих, які були узгоджені лідерами ЄС пізно ввечері в четвер, Лінднер повторив, що" всі варіанти " залишаються на столі.

Крім того, міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер заявив, що Європейський союз хоче ізолювати Росію у фінансовому відношенні

"Ми збираємося завдати удару по російських банках. Ми хочемо ізолювати Росію у фінансовому відношенні. Ми хочемо обірвати всі зв'язки між Росією і світовою фінансовою системою", - сказав Ле Мер.