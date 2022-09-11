ЗСУ збили три БПЛА та ракету росіян: що відомо

За добу суботи, 10 вересня, підрозділи Повітряних сил ЗСУ знищили чотири повітряні цілі окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Нагадаємо, українські військові продовжують свій успішний контрнаступ, а росіяни втікають з Харківської області, боячись котла. Тим часом слабнуть позиції окупантів і в Луганській області.

Як повідомлялося, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 400 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становлять 52 650 солдатів.

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