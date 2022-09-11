Росіяни тікають з Ізюму та слабнуть у Луганській області: актуальні карти боїв

Українські військові продовжують свій успішний контрнаступ, а росіяни втікають з Харківської області, боячись котла. Тим часом слабнуть позиції окупантів і в Лугнаській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані карт Інституту вивчення війни (ISW).

Харківська область (лінія Вовчанськ - Куп'янськ - Ізюм - Лиман)

За даними карт, ЗСУ прорвали російську оборону і просунулвся на 70 кілометрів у деяких місцях та звільнили понад 3000 квадратних кілометрів території за останні п'ять днів з 6 вересня (це більше території, ніж російські війська захопили у всіх своїх операціях із квітня).

Припускається, що українські війська, швидше за все, звільнять саме місто Ізюм у найближчі 48 годин (якщо вони цього ще не зробили).

Не мало важливим, що на околицях Ізюму ЗСУ було помічено ще вчора, 10 вересня. У цей час російські окупанти намагалися забратися з міста, відступаючи на лівий берег Оскола.

Таким чином, цей військовий успіх українців означатиме, що вони зможуть посунути російський наступ на північному заході Донецької області вздовж автомагістралі E40, яку російські військові намагалися використати для обгону українських позицій уздовж лінії Слов'янськ - Краматорськ.

Потребує підтвердження, але за даними карт не виключено, що українські війська звільнили Великий Бурлук 10 вересня. Це дозволить українським силам перебувати в межах 15 кілометрів від міжнародного кордону.

Донбас

За даними карти, російські війська здійснили декілька невеликих наземних атак на південь від Бахмута 10 вересня.

Тим часом 10 вересня російські війська провели дві підтверджені наземні атаки на захід від Донецька, а також відбили спроби російських атак на Первомайськ (приблизно за 18 км на захід від Донецька) та Новомихайлівку (приблизно за 29 км на південний захід від Донецька).

Також тривають бої поблизу Донецька. Окупанти обстрілюють передмістя, аби звинуватити уцьому ЗСУ.

Аналітики зазначають, що гіршою стає для окупантів ситуація в Луганській області, де з 10 вересня оборона російських військ практично "посипалася".

За даними карти ISW, українським бійцям вдалося звільнити Білогорівку і навіть дістатися до околиць Лисичанська.

Південь України

Тим часом на Запорізькому напрямку значних змін не спострерігається. Війська РФ атакують лінію розмежування, а українські сили своєю чергою бьють по скупченнях сили противника у Пологах та Мелітополі.

Міжнародні аналітики відзначають найблільш активні чотрири зони на півдні, а саме: на захід від Херсона, в районі Снігурівки Миколаївської області, на південному сході від українських позицій на березі Інгульця, а також на південь від кордону Херсонської та Дніпропетровської областей.

Крім того, українські війська знищили ще один російський поромний перехід через Дніпро (на захід від Нової Каховки) та склад боєприпасів у Біляївці на півночі Херсонської області. Натомість російські війська також намагаються відремонтувати Каховський міст.