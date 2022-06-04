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ЗСУ збили російський гелікоптер (відео)

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Донбас, Субота 04 червня 2022 18:42
ЗСУ збили російський гелікоптер (відео) Фото: збито російський гелікоптер на Донбасі (ілюстрація/wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові збили російський гвинтокрил у суботу, 4 травня, на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ".

"Ще один ворожий вертоліт знайшов останній прихисток на Донбасі! Вірте в наших воїнів! Вірте в ЗСУ! Разом до перемоги!" - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, раніше українські військові зі складу 93-ї бригади "Холодний Яр" збили російський ударний гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Про це стало відомо 1 червня.

Раніше Міністерство оборони опублікувало відео бойових польотів українських вертольотів на завод "Азовсталь", коли на його території захисники Маріуполя утримували позиції.

Зазначимо, за даними на 4 червня, з початку війни українським військовим вдалося збити 175 російських гелікоптерів і ліквідувати понад 31 тис. окупантів.

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