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З'явилися фото острова Зміїний після втечі російських військ

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Острів Зміїний, Четвер 30 червня 2022 19:43
З'явилися фото острова Зміїний після втечі російських військ Фото: острів Зміїний звільнений від росіян (mapio net)
Автор: Сергей Новиков

Виведення російських військ з острова Зміїний в Чорному морі підтверджується свіжими супутниковими знімками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Зокрема, на супутникових знімках видно дим від палаючих автомобілів і будівель в місцях в північній частині Зміїного. Фото з'явилися після того, як сьогодні Росія оголосила про виведення гарнізону з острова.

Фото: супутникові знімки зміїного (Maxar Technologies)

Нагадаємо, сьогодні Міністерство оборони Росії заявило, що гарнізон залишив острів нібито в якості "жесту доброї волі". Нібито щоб показати, що російська сторона не заважає ООН щодо організації гуманітарного коридору для експорту зерна з України.

Але згідно з українською версією, противник евакуював залишки гарнізону після чергового удару ракетними та артилерійськими підрозділами ЗСУ по його позиціях.

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остров Змеиный Війна Росії проти України
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