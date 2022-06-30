З'явилися фото острова Зміїний після втечі російських військ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Зокрема, на супутникових знімках видно дим від палаючих автомобілів і будівель в місцях в північній частині Зміїного. Фото з'явилися після того, як сьогодні Росія оголосила про виведення гарнізону з острова.

Нагадаємо, сьогодні Міністерство оборони Росії заявило, що гарнізон залишив острів нібито в якості "жесту доброї волі". Нібито щоб показати, що російська сторона не заважає ООН щодо організації гуманітарного коридору для експорту зерна з України.

Але згідно з українською версією, противник евакуював залишки гарнізону після чергового удару ракетними та артилерійськими підрозділами ЗСУ по його позиціях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.