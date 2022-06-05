Близько 31 150 окупантів і 1 381 танк: названі втрати Росії в Україні

З початку повномасштабного вторгнення на територію України, наші захисники ліквідували близько 31 150 окупантів. Найбільше за добу противник зазнав втрат на Бахмутському напрямку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що наші захисники, за минулу добу, на західному напрямку знищили один ворожий літак, а на південному напрямку – БпЛА "Форпост".

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