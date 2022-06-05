Близько 31 150 окупантів і 1 381 танк: названі втрати Росії в Україні
Фото: названі втрати Росії в Україні (Getty Images)
З початку повномасштабного вторгнення на територію України, наші захисники ліквідували близько 31 150 окупантів. Найбільше за добу противник зазнав втрат на Бахмутському напрямку.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Бойові втрати противника на 5 червня орієнтовно склали:
- Особовий склад - близько 31150 (+100);
- Танки - 1381 (+5);
- Бойові броньовані машини - 3392 (+13);
- Артилерійські системи - 686 (+6);
- РСЗВ - 207 (+0);
- Засоби ППО - 95 (+0);
- Літаки - 210 (+0);
- Вертольоти - 175 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 548 (+8);
- Крилаті ракети - 122 (+0);
- Кораблі / катери - 13 (+0);
- Автомобільна техніка та автоцистерни - 2360 (+23);
- Спеціальна техніка - 53 (+1).
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що наші захисники, за минулу добу, на західному напрямку знищили один ворожий літак, а на південному напрямку – БпЛА "Форпост".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.