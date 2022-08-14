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ЗСУ збили вже два ударні вертольоти Ка-52 за вихідні

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Україна, Неділя 14 серпня 2022 13:01
ЗСУ збили вже два ударні вертольоти Ка-52 за вихідні Фото: ЗСУ збили вже два ударні вертольоти Ка-52 за вихідні (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

Українські зенітники збили вже два російських розвідувально-ударних вертольоти Ка-52. Знищити ці ворожі цілі нашим захисникам вдалося за вихідні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Угруповання Об'єднаних сил.

"Підрозділи зенітно-ракетних військ оперативно - стратегічного угруповання військ "Хортиця" сумлінно виконують обов'язки і в вихідні дні, як результат, за суботу та неділю - два знищених вертольоти вогневої підтримки Ка-52", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що російські окупанти у втратах вертольотів в Україні за час повномасштабної війни наближаються до позначки у 200 одиниць.

Додамо, що українська авіація за минулу добу завдала до десяти групових ударів по російських військах. Знищено близько 15 ББМ ворога та десятки окупантів.

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