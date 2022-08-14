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Авіація ЗСУ завдала 10 групових ударів по окупантах: яких втрат зазнали росіяни

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Україна, Неділя 14 серпня 2022 12:08
Авіація ЗСУ завдала 10 групових ударів по окупантах: яких втрат зазнали росіяни Фото: авіація ЗСУ завдала 10 групових ударів по окупантах (mil.in.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Українська авіація за минулу добу завдала до десяти групових ударів по російських військах. Знищено близько 15 ББМ ворога та десятки окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Повітряних сил ЗСУ.

"Протягом доби, 13 серпня, на кількох оперативних напрямках ударна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України завдала до десяти групових авіаударів по позиціях окупаційних військ!" - йдеться в повідомленні.

За даними Повітряних сил, під прикриттям винищувальної авіації, штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м завдали ударів по взводних та ротних опорних пунктах, танкових колонах на марші, позиціях реактивних систем залпового вогню, переправах та скупченню живої сили й техніки противника.

"Знищено близько п'ятнадцяти бойових броньованих машин ворога та десятки рашистів!" - повідомляють у прес-центрі.

Нагадаємо, що українські бійці на Донбасі знищили три БМП ворога та 25 окупантів та оприлюднили кадри ударів.

Додамо, за минулу добу нашим захисникам вдалося ліквідувати 150 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 43 550 військових.

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