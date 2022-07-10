У ЗСУ розповіли, скільки Росія тримає ракет, готових до запуску з Чорного моря

Як зазначається, у Чорному морі, на сторожі північно-західної його частини окупанти залишили два кораблі з більш ніж півтора десятка ракет типу "калібрів" а також три великі десантні кораблі.

Днем раніше корабельне угруповання противника у зв'язку з погіршенням погоди в акваторії Чорного моря скоротилася майже вдвічі. На бойовому чергуванні залишилися два надводних і один підводний ракетоносій, а також три великих десантних кораблі.

Нагадавши, пляжі Одеси та регіону заміновані. Відвідувати їх категорично заборонено.

Причому в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області розвіяли фейк про те, що пляжі в регіоні нібито розмінували.

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