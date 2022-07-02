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Росія посилила угруповання в Чорному морі трьома великими десантними кораблями

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Субота 02 липня 2022 04:44
Росія посилила угруповання в Чорному морі трьома великими десантними кораблями Фото: Росія посилила флот в Чорному морі трьома великими десантними кораблями (t me nexta live)
Автор: Артур Родивилов

У Чорному морі біля українських берегів Росія посилила флот трьома великими десантними кораблями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Південь".

Кораблі тримають максимально безпечну дистанцію від українського узбережжя.

"Три ворожих ракетних кораблі в північно-західній частині Чорного моря продовжують нести на бортах загрозу з понад півтора десятка крилатих ракет. Для вагомості до них додалися три великі десантні кораблі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Чорному морі на постійній основі знаходиться чотири російських надводних носія крилатих ракет і підтягнутий ще один підводний човен. Тому зараз на Україну націлені 40 крилатих ракет.

Раніше повідомлялося, що Росія у Чорному морі тримає три надводних кораблі, підводний човен і чотири великих десантних кораблі.

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