У ЗСУ розповіли про збиту за день ворожу авіацію, й отримання ЗРК С-300

Українські зенітні ракетні війська за день уразили три повітряні цілі російських окупантів. Також було підтверджено знищення напередодні ударного безпілотника противника. Наші Повітряні Сили скоро зможуть задіяти ЗРК С-300, переданий західними країнами-партнерами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Командування Повітряних Сил ЗСУ.
"8 квітня зенітні ракетні війська знищили три повітряні цілі: крилату ракету, БпЛА та один вертоліт. Крім того, є інформація з операції Об'єднаних сил про збиття ще одного вертольота рашистів", - йдеться в повідомленні.
Також у ЗСУ поділилися хорошими новинами про результати бойової роботи в минулий четвер, 7 квітня, і розповіли про збиття новітнього ударного російського безпілотника "Оріон".
"8 квітня Повітряні Сили врешті отримують першу допомогу від країн-партнерів НАТО - зенітний ракетний комплекс С-300, який найближчим часом стане на озброєння Повітряних Сил", - повідомили військові.
У ЗС додали, що ударні групи бомбардувальної та штурмової авіації під прикриттям винищувачів продовжують наносити ракетно-бомбові удари по військах РФ.
Раніше повідомлялося, що Чехія відправила в Україну танки, реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), гаубиці та БМП в рамках військових поставок.
Нагадаємо також, що США передадуть Україні 12 тисяч протитанкових і 1,4 тисячі зенітних комплексів, сотні безпілотників-камікадзе та іншу зброю.
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