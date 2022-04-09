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У ЗСУ розповіли про збиту за день ворожу авіацію, й отримання ЗРК С-300

Фото: зенітний ракетний комплекс S-300PS (George Chernilevsky / uk.wikipedia.org)
Автор: Володимир Костирін

Українські зенітні ракетні війська за день уразили три повітряні цілі російських окупантів. Також було підтверджено знищення напередодні ударного безпілотника противника. Наші Повітряні Сили скоро зможуть задіяти ЗРК С-300, переданий західними країнами-партнерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"8 квітня зенітні ракетні війська знищили три повітряні цілі: крилату ракету, БпЛА та один вертоліт. Крім того, є інформація з операції Об'єднаних сил про збиття ще одного вертольота рашистів", - йдеться в повідомленні.

Також у ЗСУ поділилися хорошими новинами про результати бойової роботи в минулий четвер, 7 квітня, і розповіли про збиття новітнього ударного російського безпілотника "Оріон".

"8 квітня Повітряні Сили врешті отримують першу допомогу від країн-партнерів НАТО - зенітний ракетний комплекс С-300, який найближчим часом стане на озброєння Повітряних Сил", - повідомили військові.

У ЗС додали, що ударні групи бомбардувальної та штурмової авіації під прикриттям винищувачів продовжують наносити ракетно-бомбові удари по військах РФ.

Раніше повідомлялося, що Чехія відправила в Україну танки, реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), гаубиці та БМП в рамках військових поставок.

Нагадаємо також, що США передадуть Україні 12 тисяч протитанкових і 1,4 тисячі зенітних комплексів, сотні безпілотників-камікадзе та іншу зброю.

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