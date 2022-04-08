Чехія підтвердила поставку Україні танків, БМП, ракетних установок і артилерії, - Reuters
Чехія відправила в Україну танки, реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), гаубиці і бойові машини піхоти (БМП) в рамках військових постачань. Їх вартість сягає сотень мільйонів доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Джерел видання в Міністерстві оборони Чехії підтвердили відправку в Україну партію з п'яти танків Т-72 і п'яти БВП-1 або БМП-1. Раніше їх помітили на залізничних платформах користувачі соцмереж. Співрозмовники агентства додали, що це були не перші постачання важкої техніки.
"Протягом декількох тижнів ми поставляємо важку наземну техніку - я говорю це в загальних рисах, але за визначенням ясно, що це танки, БМП, гаубиці і РСЗВ", - уточнило одне з джерел видання.
За його словами, постачання озброєнь і техніки Україні обчислюються сотнями мільйонів доларів. Він додав, що відправки триватимуть. у тому числі і зенітних систем. Співрозмовник видання відмовився повідомити кількість поставленої зброї.
Нагадаємо, раніше в соцмережах стали з'являтися кадри із залізничними платформами з танками і БМП. Як повідомило чеське видання "Эхо24", Прага передала Києву кілька десятків радянських танків Т-72 і БМП. Офіційна влада Чехії не коментувала ці постачання для України.
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