ru ua
Пт, 08 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Чехія підтвердила поставку Україні танків, БМП, ракетних установок і артилерії, - Reuters

Новость на русском →
Прага, П'ятниця 08 квітня 2022 22:46
Чехія підтвердила поставку Україні танків, БМП, ракетних установок і артилерії, - Reuters Фото: Чехія підтвердила поставки в Україну озброєнь (twitter.com/sentdefender)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Чехія відправила в Україну танки, реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), гаубиці і бойові машини піхоти (БМП) в рамках військових постачань. Їх вартість сягає сотень мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Джерел видання в Міністерстві оборони Чехії підтвердили відправку в Україну партію з п'яти танків Т-72 і п'яти БВП-1 або БМП-1. Раніше їх помітили на залізничних платформах користувачі соцмереж. Співрозмовники агентства додали, що це були не перші постачання важкої техніки.

"Протягом декількох тижнів ми поставляємо важку наземну техніку - я говорю це в загальних рисах, але за визначенням ясно, що це танки, БМП, гаубиці і РСЗВ", - уточнило одне з джерел видання.

За його словами, постачання озброєнь і техніки Україні обчислюються сотнями мільйонів доларів. Він додав, що відправки триватимуть. у тому числі і зенітних систем. Співрозмовник видання відмовився повідомити кількість поставленої зброї.

Нагадаємо, раніше в соцмережах стали з'являтися кадри із залізничними платформами з танками і БМП. Як повідомило чеське видання "Эхо24", Прага передала Києву кілька десятків радянських танків Т-72 і БМП. Офіційна влада Чехії не коментувала ці постачання для України.

Війна Росії проти України триває 44-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Чехія Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
44-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
44-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну