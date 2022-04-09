В ВСУ рассказали о сбитой за день вражеской авиации, и получении ЗРК С-300

"8 апреля зенитные ракетные войска уничтожили три воздушных цели: крылатую ракету, БпЛА и один вертолет. Кроме того, есть информация из операции Объединенных сил об уничтожении еще одного вертолета рашистов", - говорится в сообщении.

Также в ВСУ поделились хорошими новостями о результатах боевой работы в минувший четверг, 7 апреля, и рассказали о сбитии новейшего ударного российского беспилотника "Орион".

"8 апреля Воздушные Силы наконец-то получают первую помощь от стран-партнеров НАТО - зенитный ракетный комплекс С-300, который в ближайшее время станет на вооружение Воздушных Сил", - сообщили военные.

В ВС добавили, что ударные группы бомбардировочной и штурмовой авиации под прикрытием истребителей продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по войскам РФ.