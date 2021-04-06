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У ЗСУ розповіли про нові втрати в лавах бойовиків

Новость на русском → Горлівка, Вівторок 06 квітня 2021 17:21
У ЗСУ розповіли про нові втрати в лавах бойовиків Фото: бойовики на Донбасі вчора зазнали втрат (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

У понеділок, 5 квітня, російсько-окупаційні сили на Донбасі зазнали втрат в особовому складі. Українська розвідка зафіксувала загибель проросійського бойовика в районі окупованої Горлівки.

Про це повідомило оперативно-тактичне угрупування "Північ" на сторінці у Facebook.

За даними розвідки, бойовик грубо порушив заходи безпеки та отримав смертельне кульове поранення в голову. Окупант загинув внаслідок необережного поводження зі зброєю.

В угрупуванні наголосили, що українські військові продовжують дотримуватись режиму припинення вогню та стримувати окупаційні сили.

Нагадаємо, до цього українська розвідка зафіксувала втрати проросійських бойовиків поблизу окупованих Сокільників в Луганській області. Окупанти підірвалися на своїй же міні ПОМ-2.

Додамо, з початку доби на Донбасі загинули двоє українських військових. Об'єднані сили зазнали втрат поблизу Невельського та Степного.

Крім того, вчора в результаті ворожих обстрілів загинули двоє військових зі складу ООС.

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