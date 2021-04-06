ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В ВСУ рассказали о новых потерях в рядах боевиков

Новина українською → Горловка, Вторник 06 апреля 2021 17:21
В ВСУ рассказали о новых потерях в рядах боевиков Фото: боевики на Донбассе вчера понесли потери (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В понедельник, 5 апреля, российско-оккупационные силы на Донбассе понесли потери в личном составе. Украинская разведка зафиксировала гибель пророссийского боевика в районе оккупированной Горловки.

Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка "Север" на странице в Facebook.

По данным разведки, боевик грубо нарушил меры безопасности и получил смертельное пулевое ранение в голову. Оккупант погиб в результате неосторожного обращения с оружием.

В группировке отметили, что украинские военные продолжают придерживаться режима прекращения огня и сдерживать оккупационные силы.

Напомним, до этого украинская разведка зафиксировала потери пророссийских боевиков вблизи оккупированных Сокольников в Луганской области. Оккупанты подорвались на своей же мине ПОМ-2.

Добавим, с начала суток на Донбассе погибли двое украинских военных. Объединенные силы понесли потери вблизи Невельского и Степного.

Кроме того, вчера в результате вражеских обстрелов погибли двое военных из состава ООС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Горловка Донбасс боевики потери ООС
NEWS
Проекта подозрения Медведчуку еще нет, - Венедиктова
Проекта подозрения Медведчуку еще нет, - Венедиктова
DAILY
Михаил Радуцкий: Мой прогноз – вакцинироваться от COVID надо будет раз в году
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Михаил Радуцкий: Мой прогноз – вакцинироваться от COVID надо будет раз в году