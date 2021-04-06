Підірвалися на своїй же міні: у ЗСУ розповіли про втрати бойовиків під Луганськом

У селі Сокільники Новоайдарівського району Луганської області, що тимчасово не підконтрольне уряду України, при розборі міни ПОМ-2 підірвалися представники російсько-окупаційних військ. Внаслідок цього двоє бойовиків померли, один поранений.

Про це повідомляє прес-служба ОТУ "Північ" у Facebook .

"За даними розвідки стало відомо, що 4 квітня у районі населеного пункту Сокільники, що знаходиться на тимчасово окупованій території, "проявляючи дива інженерної обізнаності" та здійснюючи конструктивні зміни у протипіхотній міні ПОМ-2, що заборонена Оттавською конвенцією, російсько-окупаційні війська зазнали втрат серед особового складу - двоє окупантів загинуло, один - поранений", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 квітня на сході України бойовики знову вели вогонь по позиціях українських військових. В результаті двоє наших бійців отримали поранення, не сумісні з життям. У відповідь на обстріл бойовиків українські бійці відкрили вогонь.

Раніше Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала зростання порушень режиму припинення вогню на Донбасі більше ніж в 10 разів. Всього в зонах розмежування стався тисячу двадцять-один обстріл, в тому числі майже 500 вибухів.