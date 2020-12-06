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ВСУ постійно готуються до наступу на Донбасі, - Хомчак

Київська область, Неділя 06 грудня 2020 22:06
ВСУ постійно готуються до наступу на Донбасі, - Хомчак
Фото: Руслан Хомчак (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Збройні сили України готуються до наступу на Донбасі. І підуть до нього у разі такого наказу.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак в інтерв'ю "Фактам".

Він зазначив, що військовослужбовці готуються до наступу в урбанізованій місцевості. При цьому він не знає, чи можливий такий наказ.

"Якщо дадуть наказ, ми будемо його виконувати, ми військові люди. Але чи буде така команда? Зараз Збройні сили готуються до наступу в урбанізованому місцевості, тому що ми зобов'язані успішно діяти в будь-якій ситуації. Моє завдання як головнокомандувача — щоб солдат освоїв всі види бою і знав, як діяти для досягнення конкретних цілей і виконання конкретних завдань", - сказав Хомчак.

Він також підкреслив, що армія не буде виконувати незаконних наказів у разі їх надходження.

"Слід розуміти, що армія — це інструмент в руках політиків, яких обирає народ. Але ми ніколи не будемо проти народу. І ніколи не виконаємо незаконний наказ, про це чітко сказано в Конституції. Сьогодні наша мета — захистити незалежність і територіальну цілісність країни", - зазначив Хомчак.

Сьогодні стало відомо, що в українській армії з'явилися бригади імені авіаконструктора Ігоря Сікорського та гетьмана Данила Апостола. Почесні звання були присвоєні до Дня Збройних сил України.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський виключив скорочення витрат на оборону.

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