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СБУ вчилася відбивати диверсійні атаки на адмінкордоні з Кримом

Херсонська область, Вівторок 01 вересня 2020 12:49
СБУ вчилася відбивати диверсійні атаки на адмінкордоні з Кримом
Фото: навчання в Херсонській області (ssu.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Служба безпеки України провела антитерористичні навчання в Херсонській області. В ході тренувань вчилися відбивати диверсійні атаки на стратегічні об'єкти.

Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Повідомляється, що навчання пройшли на території шести районів Херсонської області, де розташовано ряд терористично вразливих об'єктів критичної інфраструктури - військовий об'єкт ВСУ, Каховська ГЕС, Каховський судноплавний шлюз і спорудження Північно-Кримського каналу.

"За сценарієм тренувань умовні диверсанти намагалися здійснити ряд диверсійно-терористичних актів на стратегічних об'єктах Херсонської області через незаконне проникнення на них і мінування приміщень і обладнання", - повідомили в СБУ.

За результатами навчань координаційна група Антитерористичного центру СБУ надасть методичні рекомендації з урахуванням специфіки кожного об'єкта для удосконалення системи їх захисту.

Фото: навчання в Херсонській області (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше Служба зовнішньої розвідки повідомляла про можливий наступ Російської Федерації на Україну, проте це відбудеться не восени 2020 року.

Також повідомлялося, що в липні у Сєвєродонецьку бойовик намагався підірвати хімічний завод.

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