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Війська РФ можуть відступити від Ізюма: експерти ISW назвали умову

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Харків, П'ятниця 05 серпня 2022 07:55
Війська РФ можуть відступити від Ізюма: експерти ISW назвали умову Фото: війська РФ можуть відступити від Ізюма (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Експерти ISW відзначають, що якщо Україна зможе посилити наступ на Ізюм і одночасно переходити в контрнаступ на Херсонському напрямку, то російським військам під Харковом, ймовірно, доведеться відступати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.

Серйозність проблеми, яка постане перед російським командуванням, безпосередньо залежить від здатності ЗСУ проводити масштабні контрнаступальні операції одночасно на декількох напрямках.

У разі стрімкого наступу українських сил на декількох напрямках російським підрозділам доведеться відмовитися від зайнятих рубежів західніше Ізюма, або ж максимально довго обороняти вузли наземних комунікацій з РФ і намагатися утримувати нинішню лінію фронту в Харківській області. Однак такі сили буде необхідно перекидати з іншого напрямку, що поставить під загрозу південні і східні ділянки фронту.

Нагадаємо, останнім часом окупанти поширюють інформацію про можливий повторний наступ на Харків. Втім, глава Харківської ОВВА Олег Синегубов зазначив, що влада готова до будь-яких дій ворога.

Тим часом директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь висловив думку, російські окупаційні війська на сьогодні фізично не можуть зайняти Харків. Однак якщо росіянам вдасться прорвати оборону Донбасу, то вони спробують провести операцію на харківському напрямку.

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