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ЗСУ продовжують гнати окупантів з Сєвєродонецька, знищуючи техніку (відео)

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Сєвєродонецьк, Неділя 05 червня 2022 17:39
ЗСУ продовжують гнати окупантів з Сєвєродонецька, знищуючи техніку (відео) Фото: ЗСУ ліквідували техніку окупантів у Сєвєродонецьку (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові продовжує витісняти окупантів з Сєвєродонецька Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео 57 ОМБр імені кошового отамана Костя Гордієнка.

"В результаті точної роботи знищено укріплення, дві БМП-1 та легкові автомобілі противника", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, за даними Інституту вивчення війни (ISW), російські війська, швидше за все, втратить свій наступальний потенціал у боях за Сєвєродонецьк. Окупантам може не вистачити сил на захоплення на Донеччині.

Крім того, українські захисники повернули контроль над половиною Сєверодонецька. Також ЗСУ взяли в полон 8 російських окупантів.

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