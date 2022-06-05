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Українській військові контролюють половину Сєвєродонецька, - Гайдай

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Сєвєродонецьк, Неділя 05 червня 2022 11:58
Українській військові контролюють половину Сєвєродонецька, - Гайдай Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (t me luhanskaVTSA)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники повернули контроль над половиною Сєвєродонецька. Також ЗСУ взяли у полон 8 російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Росіяни контролювали 70% Сєвєродонецька, проте протягом двох днів вони були відкинуті, місто поділене навпіл. Окупанти втратили величезну кількість особового складу, в полоні вісім росіян", - сказав він.

За словами Гайдая, російське командування кинуло багато живої сили на захоплення Сєвєродонецька та траси Лисичанськ-Бахмут.

Загалом ситуація у Луганській області складна. Окупанти не припиняють обстрілів. Зокрема, вночі російські війська випустили приблизно 30 снарядів в будівлю гуманітарного штабу в Лисичанську.

Нагадаємо, у Генштабі підтвердили, що окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк. Вони контролюють східну частину міста.

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