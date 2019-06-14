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ЗСУ прийняли на озброєння новий безпілотник

Новини » Політика    14.06.2019 - 17:01
ЗСУ прийняли на озброєння новий безпілотник
Фото: безпілотник (merydian.kiev.ua)

Відповідний наказ підписав міністр оборони Полторак

Збройні сили України прийняли на озброєння безпілотний авіаційний комплекс Spectator-М1. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державний концерн "Укроборонпром".

Відповідний наказ підписав глава Міністерства оборони України Степан Полторак.

"Модернізований та вдосконалений безпілотний авіаційний комплекс Spectator-М1… прийнято на озброєння Збройних сил України. Відповідний наказ, за результатами успішних державних випробувань, підписав міністр оборони України Степан Полторак", - інформують в "Укроборонпромі".

За інформацією держконцерну, Spectator-М1 - вдосконалена версія безпілотників Spectator від ВАТ "Меридіан" ім. С.П Корольова". Безпілотник призначений для ведення повітряної розвідки як в день, так і в ночі.

Вказано, що у ході модернізації безпілотний комплекс отримав новий тепловізор, досконалішу станцію управління, а також зменшену вагу, що дозволяє йому знаходитись у повітрі більше часу.

Підкреслюється, що ефективна система управління та зв’язку дозволяє дрону виконувати завдання навіть під час активного використання противником засобів радіоелектронної боротьби.

Новітній Spectator-М1 піднімається на висоту до 3 600 метрів, має максимальну швидкість у 120 км/год, швидкість, при якій виконується завдання, - 70 км/год. У повітрі безпілотник може знаходитися понад дві години. Комплекс здатен передавати відеоінформацію у цифровому кодованому вигляді, а дальність польоту Spectator-М1 становить до 150 км.

Нагадаємо, у кінці березня повідомлялося, що Збройні сили взяли на озброєння ударні безпілотники оперативно-тактичного рівня Bayraktar TB2 з радіусом дії у 150 км.

Як писало РБК-Україна раніше, безпілотний літальний апарат Bayraktar TB2 провів випробування у небі в Житомирській області.

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