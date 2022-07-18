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У ЗСУ попередили про загрозу дрейфівні мін у Чорному морі після шторму

Фото: у ЗСУ попередили про загрозу дрейфуючих мін в Чорному морі після шторму (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Узбережжю можуть загрожувати дрейфівні міни після двох днів шторму в Чорному морі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Українські військові також попередили про збереження ракетної загрози з боку російських окупантів.

"У Чорному морі знову підстерігають два ракетні кораблі з 16 крилатими ракетами "Калібр", а також три великі десантні кораблі. Мінна небезпека в прибережних зонах підвищена. На морі 2 дні був шторм, міни можуть дрейфувати, в тому числі і до берега", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, окупанти продовжують завдавати ударів по Україні з Чорного моря. Зокрема, 13 липня російські війська обстріляли центр Вінниці крилатими ракетами"Калібр", які були випущені з підводного човна.

Також 12 липня з акваторії Чорного моря ворог завдав ракетного удару по прибережній зоні Одеської області, застосувавши авіаційні ракети класу "повітря-земля" типу х-31 з винищувачів Су-30.

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