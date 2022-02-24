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У Чернігівській області українські війська відбили наступ противника

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Чернігівська область, Четвер 24 лютого 2022 11:53
У Чернігівській області українські війська відбили наступ противника Фото: у Чернігівській області зупинили наступ військ РФ (facebook.com/rnbou)
Автор: Наталія Юрченко

У прикордонних пунктах на півночі України тривають бойові дії. Українським військовим вдалося зупинити наступ противника в Чернігівській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу Генштабу ЗСУ.

"Збройні Сили України стійко утримують оборону держави. У Чернігівській області вдалося зупинити противника", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що активні бойові дії ведуться в Харківському напрямку і зоні ООС. Українські солдати взяли під контроль Маріуполь і Щастя.

Крім того, було знищено шість російських літаків, два вертольоти і десятки одиниць техніки.

Нагадавши, у Харківській області в результаті активних обстрілів загинула дитина.

Також відомо про загибель трьох прикордонників у Херсонській області.

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