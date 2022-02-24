У Чернігівській області українські війська відбили наступ противника
Фото: у Чернігівській області зупинили наступ військ РФ (facebook.com/rnbou)
У прикордонних пунктах на півночі України тривають бойові дії. Українським військовим вдалося зупинити наступ противника в Чернігівській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу Генштабу ЗСУ.
"Збройні Сили України стійко утримують оборону держави. У Чернігівській області вдалося зупинити противника", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що активні бойові дії ведуться в Харківському напрямку і зоні ООС. Українські солдати взяли під контроль Маріуполь і Щастя.
Крім того, було знищено шість російських літаків, два вертольоти і десятки одиниць техніки.