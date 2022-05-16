ЗСУ практично впритул наблизились до кордону РФ з боку Харкова, - Маляр

Українські військові продовжують відтісняти російських окупантів до кордону РФ з боку Харківської області. Бої тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Ганни Маляр в ефірі національного телемарафону.

За її словами, у Харківській області є ще незначна ділянка, на якій залишається ворог, і ще трохи і ЗСУ зможуть просунутися впритул до українського кордону.

Як повідомлялось, ЗСУ вийшли на державний кордон з Росією в Харківській області. Військові 227-го батальйону 127-ї бригади територіальної оборони звернулися до президента Володимира Зеленського і відзвітували про виконання поставленого завдання.

Нагадаємо, нещодавно в Харківський ОВА повідомляли, що ЗСУ перейшли в контрнаступ на Ізюмському напрямку. Він є найгарячішою точкою в області.

Додамо, за даними Інституту вивчення війни (ISW), українські захисники не дозволили російським військовим оточити Харків, і тепер окупанти, ймовірно, вирішили повністю покинути свої позиції навколо міста.

Зазначимо, напередодні стало відомо, що ЗСУ витіснили російські війська на 40 кілометрів від Харкова.

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