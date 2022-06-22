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ЗСУ практично повністю знищили "еліту" армії РФ, - СБУ

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Україна, Середа 22 червня 2022 17:16
ЗСУ практично повністю знищили "еліту" армії РФ, - СБУ Фото: ЗСУ практично повністю знищили "елітні" війська РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові майже повністю знищили російські "елітні" війська, які готували для протистояння з НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехват СБУ розмови окупантів.

Зокрема, підрозділи західного воєнного округу РФ були вщент розбиті ЗСУ, вціліли лише ті, хто відмовився наступати на Україну.

"Западного округа уже нет, потому что он весь в россии, отказники. Мимо меня одни "восточники" мотаются, потому что "западников" уже почти нету. Вся техника подбита, то башня не работает, то колеса пробиты, то еще что-то не работает… А так, на передок чисто добровольцы едут и все", - розповідає дружині окупант, чий підрозділ перебуває в Харківській області.

У СБУ зазначають, що до західного військового округу РФ входять, у тому числі, Москва, Санкт-Петербург і військова "еліта", яку готували до протидії силам НАТО.

Але чимало офіцерів загинули, водіїв не вистачає, а сили піхоти використовуються як "живе м’ясо".

Як повідомлялося, в одному із перехоплень СБУ стало відомо, що російські війська "рівнюють із землею" міста та села в Україні, які не можуть захопити під час бойових дій.

Раніше Служба безпеки України опублікувала розмову окупанта, який заявив, що Росія не розраховувала на довгу війну в Україні.

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