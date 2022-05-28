ЗСУ потрапили під обстріл. Мешканець Донбасу отримав 15 років за злив позицій військових

Українець отримав 15 років ув'язнення за державну зраду. Він здав ворогові позиції ЗСУ, після чого українських військових обстріляли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
"Суд визнав винним у державній зраді мешканця Донецької області (ст. 111 КК України). Йому призначено покарання - 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні.
Прокурори у суді довели, що громадянин виправдовував військову агресію РФ проти України. Надавав інформацію про розташування військових об’єктів ЗСУ у Харкові, внаслідок чого вони були обстріляні артснарядами.
"Чоловік намагався продовжити підривну діяльність проти України в Ужгороді, але був затриманий правоохоронцями" - додали в Офісі генпрокурора.
Нагадаємо, раніше російський військовий Вадим Шишимарін під час досудового розслідування зізнався, що він убив мирного жителя на Сумщині.
Пізніше Київський суд визнав російського військового винним у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних із умисним убивством та засудив його до довічного терміну ув'язнення.
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