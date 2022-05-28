ВСУ попали под обстрел. Житель Донбасса получил 15 лет за слив позиций военных

Украинец получил 15 лет тюрьмы за государственную измену. Он сдал врагу позиции ВСУ, после чего украинских военных обстреляли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"Суд признал виновным в государственной измене жителя Донецкой области (ст. 111 УК Украины). Ему назначено наказание - 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Прокуроры в суде доказали, что гражданин оправдывал военную агрессию РФ против Украины. Предоставлял информацию о расположении военных объектов ВСУ в Харькове, в результате чего они были обстреляны артснарядами.

"Мужчина пытался продолжить подрывную деятельность против Украины в Ужгороде, но был задержан правоохранителями" - добавили в Офисе генпрокурора.